«Вот виновник»: Котейка случайно включил сенсорную плиту и спалил квартиру в Подмосковье
RG.ru: Кот включил плиту и устроил пожар в ЖК в Подмосковье
Домашний кот включил сенсорную плиту, и из-за этого вспыхнул пожар в жилом комплексе «Датский квартал» в подмосковных Мытищах. Об этом пишет RG.ru со ссылкой на жильцов дома.
Устроенный котом пожар в Подмосковье. Фото © Telegram / Москва с огоньком
Пожар произошёл в доме на улице Полковника Романова. Ночью любопытный кот решил поиграться с вертушками на плите, на которой стояла кастрюля, вспыхнувшая через некоторое время. Одна из соседок хозяйки кота подтвердила, что причиной пожара стал именно хвостатый.
«Мы когда спускались на первый этаж, она с ним на плече шла и сказала: «Вот виновник, он включил плиту, из-за него все сгорело», — сказала женщина.
В результате никто не пострадал, а большинство жильцов эвакуировались ещё до приезда пожарной бригады. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.
Ранее в Красноярском крае сотрудники МЧС спасли из объятой пламенем квартиры 3 собаки и 20 котов. Жильё загорелось, пока хозяев не было дома. Пожарные спасли и привели в чувство каждого питомца. Обошлось без жертв.
Telegram / Москва с огоньком