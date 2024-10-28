«Вот виновник»: Котейка случайно включил сенсорную плиту и спалил квартиру в Подмосковье

Домашний кот включил сенсорную плиту, и из-за этого вспыхнул пожар в жилом комплексе «Датский квартал» в подмосковных Мытищах. Об этом пишет RG.ru со ссылкой на жильцов дома.

Устроенный котом пожар в Подмосковье. Фото © Telegram / Москва с огоньком

Пожар произошёл в доме на улице Полковника Романова. Ночью любопытный кот решил поиграться с вертушками на плите, на которой стояла кастрюля, вспыхнувшая через некоторое время. Одна из соседок хозяйки кота подтвердила, что причиной пожара стал именно хвостатый.

«Мы когда спускались на первый этаж, она с ним на плече шла и сказала: «Вот виновник, он включил плиту, из-за него все сгорело», — сказала женщина.

В результате никто не пострадал, а большинство жильцов эвакуировались ещё до приезда пожарной бригады. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.