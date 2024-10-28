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28 октября, 14:26

«Вот виновник»: Котейка случайно включил сенсорную плиту и спалил квартиру в Подмосковье

RG.ru: Кот включил плиту и устроил пожар в ЖК в Подмосковье

Домашний кот включил сенсорную плиту, и из-за этого вспыхнул пожар в жилом комплексе «Датский квартал» в подмосковных Мытищах. Об этом пишет RG.ru со ссылкой на жильцов дома.

Устроенный котом пожар в Подмосковье. Фото © Telegram / Москва с огоньком

Пожар произошёл в доме на улице Полковника Романова. Ночью любопытный кот решил поиграться с вертушками на плите, на которой стояла кастрюля, вспыхнувшая через некоторое время. Одна из соседок хозяйки кота подтвердила, что причиной пожара стал именно хвостатый.

«Мы когда спускались на первый этаж, она с ним на плече шла и сказала: «Вот виновник, он включил плиту, из-за него все сгорело», — сказала женщина.

В результате никто не пострадал, а большинство жильцов эвакуировались ещё до приезда пожарной бригады. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

В Ноябрьске кот спас свою хозяйку, разбудив во время пожара
В Ноябрьске кот спас свою хозяйку, разбудив во время пожара

Ранее в Красноярском крае сотрудники МЧС спасли из объятой пламенем квартиры 3 собаки и 20 котов. Жильё загорелось, пока хозяев не было дома. Пожарные спасли и привели в чувство каждого питомца. Обошлось без жертв.

Обложка ©

Telegram / Москва с огоньком

Владимир Озеров
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