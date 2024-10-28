Поляки установили стенды с погибшими бойцами ВСУ с дырами вместо лиц, чтобы фотографироваться
«Страна»: В Варшаве появились тантамарески с погибшими бойцами ВСУ
В Варшаве появились стенды с изображениями погибших ВСУшников с вырезанными лицами (тантамарески), чтобы фотографироваться, и подписью «Стань героем». Инициатива вызвала крайне негативную реакцию в украинских телеграм-каналах.
Стенды с вырезанными лицами ВСУшников в Варшаве. Видео © Telegram / Политика страны
«Жесть, поляки на голову больные», — возмутился один из комментаторов.
«Глумятся над нашими героями, подонки», — добавил другой.
«Откровенно стебут нас, вот так они к «любимым соседям» относятся», — отреагировал ещё один.
Ранее сообщалось, что Минобороны Польши не станет принимать участие в обучении военных ВСУ на Украине. Как отметил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский, Варшава согласна на проведение обучения исключительно на территории Евросоюза.
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