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28 октября, 17:37

В Коми второй день пытаются поймать сбежавшего с фермы страуса Васю

В Коми уже второй день пытаются поймать сбежавшего австралийского страуса. Птица покинула ферму накануне, её быстро нашли, но схватить пока не сумели.

Страус замечен в лесу в Коми. Видео © SHOT

Владелец рассказал порталу БНК, что страус чем-то испугался, поэтому выломал забор и сбежал. Ветеринар не смог помочь поймать пернатого: страус легко перенёс выстрел транквилизатора. В результате птица вышла на трассу и чуть не угодила под колёсами автомобиля. В последний раз страуса видели в тёмное время суток, он направлялся в стороны села Ыб Сыктывдинского района.

В лесу вычислить птицу сложно из-за серого окраса. Страус можно обходиться без еды около 40 дней, но плохо переносит холода.

Ребёнок протянул страусу букет одуванчиков, но тот вместо благодарности клюнул его в руку
Ребёнок протянул страусу букет одуванчиков, но тот вместо благодарности клюнул его в руку

Россиянам ловить страусов уже не впервые. Например, в прошлом году птица сбежала в Ленинградской области. Испугал Стёпу пожар, а ловить его пришлось всю ночь.

Обложка ©

Unsplash / Nikolaos Anastasopoulos

Никита Никонов
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