В Коми второй день пытаются поймать сбежавшего с фермы страуса Васю

В Коми уже второй день пытаются поймать сбежавшего австралийского страуса. Птица покинула ферму накануне, её быстро нашли, но схватить пока не сумели.

Страус замечен в лесу в Коми. Видео © SHOT

Владелец рассказал порталу БНК, что страус чем-то испугался, поэтому выломал забор и сбежал. Ветеринар не смог помочь поймать пернатого: страус легко перенёс выстрел транквилизатора. В результате птица вышла на трассу и чуть не угодила под колёсами автомобиля. В последний раз страуса видели в тёмное время суток, он направлялся в стороны села Ыб Сыктывдинского района.

В лесу вычислить птицу сложно из-за серого окраса. Страус можно обходиться без еды около 40 дней, но плохо переносит холода.