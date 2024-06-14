Ребёнок протянул страусу букет одуванчиков, но тот вместо благодарности клюнул его в руку

На экоферме в Мытищах страус Филя клюнул в руку трёхлетнюю девочку, которая хотела накормить его одуванчиками. Птица не оценила угощение малышки и решила продемонстрировать железную хватку.

По данным сайта MK.ru, всё произошло накануне вечером в деревне Пирогово. Родителей предупреждали, что страусы могут вести себя агрессивно при кормлении, поэтому угощать их лучше только взрослым. Однако девочка всё равно протянула птице лакомство, а та ухватилась за еду так, что случайно клюнула малышку в руку. В итоге девочка заплакала, а родители вызвали скорую, чтобы медики обработали рану.