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14 июня, 14:53

Ребёнок протянул страусу букет одуванчиков, но тот вместо благодарности клюнул его в руку

MK.ru: На экоферме в Мытищах страус клюнул трёхлетнюю девочку

На экоферме в Мытищах страус Филя клюнул в руку трёхлетнюю девочку, которая хотела накормить его одуванчиками. Птица не оценила угощение малышки и решила продемонстрировать железную хватку.

По данным сайта MK.ru, всё произошло накануне вечером в деревне Пирогово. Родителей предупреждали, что страусы могут вести себя агрессивно при кормлении, поэтому угощать их лучше только взрослым. Однако девочка всё равно протянула птице лакомство, а та ухватилась за еду так, что случайно клюнула малышку в руку. В итоге девочка заплакала, а родители вызвали скорую, чтобы медики обработали рану.

Страус Стёпа поднял на уши город, сбежав от дрессировщицы
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Ранее Life.ru писал, что на Кубани поймали страуса Дусю, которую искали два месяца. Птицу направили в один из центров по уходу за животными.

Обложка ©

Unsplash / Simon Infanger

Никита Осипов
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