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28 октября, 18:48

Заливший преподавателя перцовкой омский студент считает, что поступил по-мужски

Студент Омского государственного университета (ОмГУ имени Достоевского) из-за очередного провала на экзамене распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю. Учащийся из вуза убежал, а преподавателя увезла бригада скорой помощи, рассказали в УМВД России по региону. На допросе парень заявил, что не раскаивается в содеянном.

Омский студент распылил перцовку в лицо преподавателю. Видео © Telegram / Омская полиция

«У меня был эмоциональный всплеск. Я не раскаиваюсь. Я считаю свои действия обоснованными», — сказал студент, добавив, что считает свой поступок мужским.

Отмечается, что ранее парня уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

Напомним, что студент не сдал экзамен в четвёртый раз и уже третий год не может перейти на четвёртый курс. Он обвинил доцента, что тот его специально валит, после чего применил перцовку. У преподавателя серьёзный ожог глаз, он намерен разбираться с учеником в полиции.

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Обложка ©

Telegram / Омская полиция

Полина Никифорова
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