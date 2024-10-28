Заливший преподавателя перцовкой омский студент считает, что поступил по-мужски

Студент Омского государственного университета (ОмГУ имени Достоевского) из-за очередного провала на экзамене распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю. Учащийся из вуза убежал, а преподавателя увезла бригада скорой помощи, рассказали в УМВД России по региону. На допросе парень заявил, что не раскаивается в содеянном.

Омский студент распылил перцовку в лицо преподавателю. Видео © Telegram / Омская полиция

«У меня был эмоциональный всплеск. Я не раскаиваюсь. Я считаю свои действия обоснованными», — сказал студент, добавив, что считает свой поступок мужским.

Отмечается, что ранее парня уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности.