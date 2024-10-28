Заливший преподавателя перцовкой омский студент считает, что поступил по-мужски
Студент Омского государственного университета (ОмГУ имени Достоевского) из-за очередного провала на экзамене распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю. Учащийся из вуза убежал, а преподавателя увезла бригада скорой помощи, рассказали в УМВД России по региону. На допросе парень заявил, что не раскаивается в содеянном.
Омский студент распылил перцовку в лицо преподавателю. Видео © Telegram / Омская полиция
«У меня был эмоциональный всплеск. Я не раскаиваюсь. Я считаю свои действия обоснованными», — сказал студент, добавив, что считает свой поступок мужским.
Отмечается, что ранее парня уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности.
Напомним, что студент не сдал экзамен в четвёртый раз и уже третий год не может перейти на четвёртый курс. Он обвинил доцента, что тот его специально валит, после чего применил перцовку. У преподавателя серьёзный ожог глаз, он намерен разбираться с учеником в полиции.
Telegram / Омская полиция