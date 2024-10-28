Boeing P-8 Poseidon коалиции приблизился к Су-35 ВКС РФ над Средиземным морем

Самолёт Boeing P-8 Poseidon проамериканской коалиции сблизился на опасном расстоянии с российским истребителем Су-35 российских ВКС. Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, инцидент произошёл над восточной частью Средиземного моря.

По его словам, российский истребитель выполнял плановый полёт над водами Средиземного моря. В этот момент к нему подлетел патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon.

«Российский лётчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения», — подчеркнул Игнасюк.