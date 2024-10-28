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28 октября, 19:29

Boeing P-8 Poseidon коалиции приблизился к Су-35 ВКС РФ над Средиземным морем

Boeing P-8 Poseidon. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Fitzsimmons

Boeing P-8 Poseidon. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Fitzsimmons

Самолёт Boeing P-8 Poseidon проамериканской коалиции сблизился на опасном расстоянии с российским истребителем Су-35 российских ВКС. Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, инцидент произошёл над восточной частью Средиземного моря.

По его словам, российский истребитель выполнял плановый полёт над водами Средиземного моря. В этот момент к нему подлетел патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon.

«Российский лётчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения», — подчеркнул Игнасюк.

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Ранее ВКС России уничтожили пункт подготовки террористов и склад боеприпасов в идлибской зоне деэскалации. Удары были нанесены с целью пресечь атаки радикальных формирований, действующих в этом регионе, которые планировали атаковать подконтрольные сирийскому правительству объекты с помощью дронов и систем залпового огня.

Оксана Попова
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