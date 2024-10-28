«Отличный медиаактив»: Экс-солистка «Ленинграда» заявила, что Инстасамке не нужен Шнуров
Экс-солистка «Ленинграда» Вокс: Шнурову работа с Инстасамкой нужнее, чем ей самой
Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс. Обложка © VK / Алиса Вокс
Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс прокомментировала новости о том, что Инстасамка (Дарья Зотеева) может стать новой вокалисткой коллектива Сергея Шнурова. Она считает, что сотрудничество с певицей выгоднее для Шнурова, чем для самой исполнительницы. Её слова приводит «Газета.Ru».
«Я считаю, что Инстасамка — это отличный медиаактив, совершенно понимающий свой манёвр, двигающийся уверенно абсолютно сквозь все сложности, трудности и перипетии шоу-бизнеса. Вся команда, которая работает над этим проектом, большие молодцы. Как я уже говорила, Инстасамка Шнурову нужнее, чем Шнуров Инстасамке», — отметила Вокс.
Слухи о том, что Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград», появились 28 октября. Предположительно, Сергей Шнуров уже провёл переговоры с исполнительницей хита «За деньги — да», и впереди у них как минимум один совместный альбом.