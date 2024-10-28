В Курске мать пыталась задушить девятимесячную дочь поясом от халата
В Курске мать пыталась задушить поясом свою маленькую дочь, возбуждено дело
В Курске женщина пыталась задушить свою девятимесячную дочь поясом от халата, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
Следователи осматривают квартиру женщины, которая пыталась задушить свою дочь. Фото © СК по Курской области
«Следствием установлено, что 27 октября 2024 года, в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного по проспекту Вячеслава Клыкова города Курска, подозреваемая, с помощью пояса от домашнего халата, пыталась задушить свою малолетнюю дочь», — указано в материале.
От удушья малышка потеряла сознание. После случившегося мать вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила младенца в больницу, где ей была оказана необходимая помощь.
Против женщины возбуждено уголовное дело, следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз.
В то же время в Пермском крае подросток зарезал мать, пытавшуюся остановить его ссору с братом. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». У погибшей на странице в соцсетях написано, что жить нужно ради детей.
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