Под Белгородом мужчина швырнул о пол младенца, угрожая возлюбленной убийством

Мужчина швырнул об пол месячного кроху, угрожая своей возлюбленной убийством, в Белгородской области. Новорождённый мальчик — в реанимации, за его жизнь борются медики.

По информации SHOT, 22-летняя молодая мама сильно поругалась со своим 36-летним сожителем. Рассвирепевший мужик в порыве гнева пригрозил расправиться с ней, а в качестве доказательств, что всё не на словах будет, а на деле, надавил на её сына-младенца, лежавшего в колыбельке, а потом схватил его и бросил со всей силы на пол.

Пострадавшего кроху увезли на скорой. У него закрытая черепно-мозговая травма, перелом рёбер, закрытый перелом руки. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти младенца и он не остался инвалидом.