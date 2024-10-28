Под Белгородом мужчина швырнул о пол младенца, угрожая возлюбленной убийством
Мужчина швырнул об пол месячного кроху, угрожая своей возлюбленной убийством, в Белгородской области. Новорождённый мальчик — в реанимации, за его жизнь борются медики.
По информации SHOT, 22-летняя молодая мама сильно поругалась со своим 36-летним сожителем. Рассвирепевший мужик в порыве гнева пригрозил расправиться с ней, а в качестве доказательств, что всё не на словах будет, а на деле, надавил на её сына-младенца, лежавшего в колыбельке, а потом схватил его и бросил со всей силы на пол.
Пострадавшего кроху увезли на скорой. У него закрытая черепно-мозговая травма, перелом рёбер, закрытый перелом руки. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти младенца и он не остался инвалидом.
Изверг-сожитель задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на причинение смерти двум лицам». Ранее мужчина был судим за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков и уклонение от административного надзора.
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Life.ru