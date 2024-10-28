Более 10 бытовок загорелись на стройплощадке в Москве

В Москве на Волоколамском шоссе произошёл пожар. По информации МЧС России, пламя охватило более 10 строительных бытовок.

Более 10 строительных бытовок загорелись на Волоколамском шоссе в Москве. Видео © VK / Элитная Москва

«В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар. На Волоколамском шоссе на строительной площадке горят 12 бытовок на 150 квадратах», — сообщила пресс-служба ведомства.

По данным местных СМИ, пожар произошёл на стройплощадке ЖК City Bay на Волоколамском шоссе. Тем временем в МЧС добавили, что спасатели вынесли из соседних бытовок 10 газовых и 3 кислородных баллонов.