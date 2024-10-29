Ослепительная красота: Россиянкам рассказали, какая косметика опасна для глаз

Декоративная косметика стала неотъемлемой частью повседневной жизни представительниц прекрасного пола, однако неправильный её выбор и применение могут серьёзно навредить глазам. Врач-офтальмолог Виктор Борзых рассказал Life.ru, какие меры помогут избежать осложнений и как защитить зрение при использовании туши и подводки.

Врач отметил, что некачественная косметика, особенно тушь и подводка, может вызывать жжение, зуд, покраснение, а также воспаление конъюнктивы и роговицы. Частицы косметики могут оставаться на слизистой оболочке глаза в течение нескольких часов, создавая благоприятные условия для проникновения бактерий, аллергенов и токсинов. Карандаши и подводки представляют особую опасность — неосторожное их применение может привести к повреждению роговицы и заносу инфекции.

Также следует внимательно следить за чистотой кистей для макияжа и избегать использования чужих средств. А если вы посещаете визажиста или салоны красоты — убедитесь, что косметика хранится и обрабатывается должным образом. Безусловно, важно и дома поддерживать чистоту и гигиену — не забывайте тщательно смывать макияж перед сном, особенно тушь для ресниц. Виктор Борзых Врач-офтальмолог

Офтальмолог рекомендует не использовать просроченную косметику, не делиться своими средствами, делать тест на аллергию при использовании новых продуктов, аккуратно наносить тушь и подводку, избегая контакта с глазами. Также он советует покупать косметику только в проверенных магазинах и не наносить чрезмерное количество макияжа.

«А если у вас есть синдром сухого глаза, то это повод наносить косметику реже. Лайфхак: умойтесь за 10-15 минут до нанесения макияжа, а также используйте капли для глаз, имитирующие естественную слезу. Дополнительное увлажнение особенно полезно в условиях низкой влажности воздуха», — подытожил специалист.