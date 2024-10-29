Ослепительная красота: Россиянкам рассказали, какая косметика опасна для глаз
Офтальмолог Борзых: Некачественная тушь может вызвать воспаление роговицы
Неправильный выбор и применение декоративной косметики могут серьёзно навредить глазам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Demianenko
Декоративная косметика стала неотъемлемой частью повседневной жизни представительниц прекрасного пола, однако неправильный её выбор и применение могут серьёзно навредить глазам. Врач-офтальмолог Виктор Борзых рассказал Life.ru, какие меры помогут избежать осложнений и как защитить зрение при использовании туши и подводки.
Врач отметил, что некачественная косметика, особенно тушь и подводка, может вызывать жжение, зуд, покраснение, а также воспаление конъюнктивы и роговицы. Частицы косметики могут оставаться на слизистой оболочке глаза в течение нескольких часов, создавая благоприятные условия для проникновения бактерий, аллергенов и токсинов. Карандаши и подводки представляют особую опасность — неосторожное их применение может привести к повреждению роговицы и заносу инфекции.
Также следует внимательно следить за чистотой кистей для макияжа и избегать использования чужих средств. А если вы посещаете визажиста или салоны красоты — убедитесь, что косметика хранится и обрабатывается должным образом. Безусловно, важно и дома поддерживать чистоту и гигиену — не забывайте тщательно смывать макияж перед сном, особенно тушь для ресниц.
Офтальмолог рекомендует не использовать просроченную косметику, не делиться своими средствами, делать тест на аллергию при использовании новых продуктов, аккуратно наносить тушь и подводку, избегая контакта с глазами. Также он советует покупать косметику только в проверенных магазинах и не наносить чрезмерное количество макияжа.
«А если у вас есть синдром сухого глаза, то это повод наносить косметику реже. Лайфхак: умойтесь за 10-15 минут до нанесения макияжа, а также используйте капли для глаз, имитирующие естественную слезу. Дополнительное увлажнение особенно полезно в условиях низкой влажности воздуха», — подытожил специалист.
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