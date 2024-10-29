В Киеве для Остина провели брифинг по планам ВСУ в Курской области

Шеф Пентагона Ллойд Остин заслушал персональный доклад от украинских властей относительно планов ВСУ в Курской области. Такое заявление на брифинге сделала заместитель официального представителя американского Минобороны Сабрина Сингх.

Сингх пояснила, что перед министром обороны США отчитались во время его визита в Киев. По её словам, Остину сообщили о планах украинской армии в курском приграничье. Других деталей доклада она не привела.