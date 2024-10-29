В Киеве для Остина провели брифинг по планам ВСУ в Курской области
Пентагон: Остин заслушал персональный доклад Киева о планах ВСУ в Курской области
Шеф Пентагона Ллойд Остин заслушал персональный доклад от украинских властей относительно планов ВСУ в Курской области. Такое заявление на брифинге сделала заместитель официального представителя американского Минобороны Сабрина Сингх.
Сингх пояснила, что перед министром обороны США отчитались во время его визита в Киев. По её словам, Остину сообщили о планах украинской армии в курском приграничье. Других деталей доклада она не привела.
Пока ВСУ докладывают об «успехах» в курском приграничье, российские военные приближаются к Судже, временно оккупированной ВСУ. До города осталось 4 км. За выходные в Курской области ликвидировано около 400 ВСУшников, освобождено три населённых пункта: сёла Пушкарное, Русское Поречное и Черкасское Поречное. В плен взято 15 украинцев, в том числе женщина, которая прошла подготовку в Великобритании.
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