Польская комиссия по «российскому влиянию» представит первый доклад

В Польше создана специальная комиссия, которая расследует «российское влияние», якобы имевшее место в стране в последние годы. Свой первый доклад она предоставит сегодня, 29 октября.

По информации РИА «Новости», доклад представят после окончания заседания кабинета министров, которое должно начаться в 12:00 (14:00 мск).