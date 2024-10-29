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28 октября, 23:12

Польская комиссия по «российскому влиянию» представит первый доклад

В Польше создана специальная комиссия, которая расследует «российское влияние», якобы имевшее место в стране в последние годы. Свой первый доклад она предоставит сегодня, 29 октября.

По информации РИА «Новости», доклад представят после окончания заседания кабинета министров, которое должно начаться в 12:00 (14:00 мск).

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Ранее в Варшаве появились стенды с изображениями погибших ВСУшников с вырезанными лицами (тантамарески), чтобы фотографироваться, и подписью «Стань героем». Инициатива вызвала крайне негативную реакцию в украинских телеграм-каналах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Daenin

Оксана Попова
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