Кадыров заявил о победе над международным терроризмом в Чечне

Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил о полной ликвидации угрозы международного терроризма в республике. Такое заявление он сделал по итогам встречи с директором Университета гуманитарных наук им. Мухаммеда Бен Зайеда доктором Халифом Мубараком Аз-Захири.

«Халиф Мубарак Аз-Захири также вспомнил про нашу победу над представителями международного терроризма в ЧР. <…> Мы полностью ликвидировали данную угрозу в Чеченской Республике и устойчиво движемся по пути всестороннего развития», — написал Кадыров в телеграм-канале.