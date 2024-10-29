Кадыров заявил о победе над международным терроризмом в Чечне
Кадыров заявил о полной ликвидации угрозы международного терроризма в Чечне
Чеченский лидер Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил о полной ликвидации угрозы международного терроризма в республике. Такое заявление он сделал по итогам встречи с директором Университета гуманитарных наук им. Мухаммеда Бен Зайеда доктором Халифом Мубараком Аз-Захири.
«Халиф Мубарак Аз-Захири также вспомнил про нашу победу над представителями международного терроризма в ЧР. <…> Мы полностью ликвидировали данную угрозу в Чеченской Республике и устойчиво движемся по пути всестороннего развития», — написал Кадыров в телеграм-канале.
Ранее Кадыров призвал оградить чеченскую молодёжь от иностранных проповедников. Он заверил, что заграничным «проповедникам», которые не оставляют попыток привить чеченской молодёжи несвойственные им ценности, не позволят играть с народом республики.