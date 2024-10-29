Военные США извинились за разрушение деревни на Аляске спустя 142 года

Военно-морские силы (ВМС) США принесли официальные извинения за атаку на деревню Ангун на юго-востоке Аляски, совершённую 142 года назад. Об этом сообщает Associated Press (AP).

В конце октября 1882 года американские морские пехотинцы высадились в деревне, где проживали представители индийского народа тлинкитов. В ходе операции военные подожгли дома, уничтожили запасы провизии местных жителей на зиму и разграбили их жилища.

«Военно-морской флот признает боль и страдания, причинённые народу тлинкитов, и мы признаём, что эти противоправные действия привели к гибели людей, потере ресурсов, утрате культуры, а также создали и нанесли травму этим кланам из поколения в поколение», — заявил командующий северо-западным регионом ВМС контр-адмирал Марк Сукато, присутствовавший на церемонии памяти жертв атаки.

Примечательно, что в 1973 году потомки жителей Ангун получили 90 тысяч долларов в качестве компенсации за произошедшее, однако извинений за атаку до этого момента не поступало.