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29 октября, 04:14

Летевший в Москву самолёт вернулся в Ташкент из-за плохого самочувствия пассажира

РИАН: Самолёт Uzbekistan Airways вернулся в Ташкент из-за недомогания пассажира

Самолёт Uzbekistan Airways, вылетевший утром во вторник из Ташкента в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Сообщается, что экипаж принял решение о возврате, так как одному из пассажиров стало плохо во время полёта. Пассажиру, гражданину Узбекистана, была оказана первая медицинская помощь, после чего скорая помощь доставила его в больницу. Самолёт был дозаправлен и успешно вылетел в 7:35 (5:35 мск) в пункт назначения, добавили в пресс-службе.

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Ранее самолёты FlyDubai и Air Arabia вынужденно вернулись в РФ из-за запрета Ирана. Запрет был опубликован иранскими властями в целях обеспечения безопасности полётов в воздушном пространстве страны.

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Shutterstock / FOTODOM / Kevin Hackert

Анатолий Цейко
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