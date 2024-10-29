Летевший в Москву самолёт вернулся в Ташкент из-за плохого самочувствия пассажира

Самолёт Uzbekistan Airways, вылетевший утром во вторник из Ташкента в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Сообщается, что экипаж принял решение о возврате, так как одному из пассажиров стало плохо во время полёта. Пассажиру, гражданину Узбекистана, была оказана первая медицинская помощь, после чего скорая помощь доставила его в больницу. Самолёт был дозаправлен и успешно вылетел в 7:35 (5:35 мск) в пункт назначения, добавили в пресс-службе.