Власти Орловской области сообщили об уничтоженном украинском БПЛА

Украинский беспилотник был уничтожен минувшей ночью над территорией Орловской области. По информации главы региона Андрея Клычкова, в результате происшествия никто не пострадал.

«Ночью над Орловской областью сбит один вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят проверочные мероприятия на месте происшествия», — написал чиновник в телеграм-канале.