Власти Орловской области сообщили об уничтоженном украинском БПЛА
Украинский беспилотник был уничтожен минувшей ночью над территорией Орловской области. По информации главы региона Андрея Клычкова, в результате происшествия никто не пострадал.
«Ночью над Орловской областью сбит один вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят проверочные мероприятия на месте происшествия», — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки ВСУ атаковать регионы страны. По информации Министерства обороны РФ, минувшей ночью было уничтожено семь украинских БПЛА, один из которых сбили над акваторией Чёрного моря. Также дроны ликвидировали над Курской, Белгородской и Брянской областями.
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