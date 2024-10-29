Французский депутат возмутился поставками химозной свеклы с Украины

Украинские поставки сахарной свеклы наносят ущерб сельскому хозяйству Франции. С таким заявлением выступил депутат Национального собрания Франции Жордан Гиттон в открытом письме министру сельского хозяйства Анни Женевар.

«Импорт свеклы с Украины вырос с 20 тысяч до 400 тысяч тонн в 2022—2023 годах и до 700 тысяч тонн в 2023 году, что привело к снижению цен на сахар в ЕС на 30%. Это падение цен оказывает непосредственное влияние на французских производителей сахарной свеклы», — говорится в письме.

Депутат считает, что власти не заботятся о благополучии фермеров, а также позволяют импортировать продукты ненадлежащего качества. По словам политика, в украинской свекле содержатся вещества, которые запрещены в Европе — фунгициды, инсектициды и гербициды. Он поинтересовался, будут ли к импортированным продуктам применять настолько строгие меры, как к французским.