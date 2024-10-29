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29 октября, 07:03

Мурашко наградил званием лучших медиков РФ врача и медсестру из Сургута

Михаил Мурашко. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Дмитрий Орлов

Михаил Мурашко. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Дмитрий Орлов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам всероссийских конкурсов среди врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием наградил двух врачей из Сургута. При выборе победителей учитывались умение передавать знания молодым специалистам, быстро адаптироваться к изменениям и демонстрировать лидерские качества. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

Награждение лучших медиков ХМАО. Обложка © Telegram / Руслан Кухарук

Награждение лучших медиков ХМАО. Обложка © Telegram / Руслан Кухарук

«Звание лучшего инфекциониста России присвоено Ольге Витальевне Козловской — заведующей инфекционным отделением, врачу-инфекционисту Сургутской окружной клинической больницы», — написал Кухарук у себя в телеграм-канале.

Награждение лучших медиков ХМАО. Обложка © Telegram / Руслан Кухарук

Награждение лучших медиков ХМАО. Обложка © Telegram / Руслан Кухарук

Он сообщил, что Светлана Рифовна Науменко, медицинская сестра детского офтальмологического кабинета консультативно-диагностического отделения №4 Сургутской городской клинической поликлиники №2, была признана лучшей медсестрой страны.

Церемония награждения состоялась в Москве в рамках открытия III Национального конгресса «Национальное здравоохранение — 2024». Звание лучших медработников было вручено 111 специалистам.

В «Артеке» наградили победителей «Большой перемены» среди старшеклассников
В «Артеке» наградили победителей «Большой перемены» среди старшеклассников

А ранее сообщалось, что в Кремле наградили 88 победителей Всероссийского конкурса «Семья года». Среди них — семья потомственных железнодорожников Степиных из Сургута, воспитавшая пятерых детей. Общий стаж династии, воспитавшей пять поколений железнодорожников, составляет более 400 лет.

Александра Мышляева
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