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Регион
29 октября, 06:50

В Финляндии по иску «Нафтогаза» арестовали пять объектов недвижимости РФ

В Финляндии арестовали пять объектов недвижимости, которые, как утверждается, принадлежат России. Как пишет газета Helsingin Sanomat, мервы принимаются по иску украинской энергетической компании «Нафтогаз».

«Три из них расположены на Аландских островах», — говорится в публикации.

Кроме того, в списке — жилой дом в центре Хельсински и офисное здание в столичном районе Лауттасаари.

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Ранее власти Финляндии арестовали участок земли в Хельсинки, на котором расположен Российский центр науки и культуры. Участок имеет площадь 3326 квадратных метров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Матвей Константинов
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