В Финляндии по иску «Нафтогаза» арестовали пять объектов недвижимости РФ
В Финляндии арестовали пять объектов недвижимости, которые, как утверждается, принадлежат России. Как пишет газета Helsingin Sanomat, мервы принимаются по иску украинской энергетической компании «Нафтогаз».
«Три из них расположены на Аландских островах», — говорится в публикации.
Кроме того, в списке — жилой дом в центре Хельсински и офисное здание в столичном районе Лауттасаари.
Ранее власти Финляндии арестовали участок земли в Хельсинки, на котором расположен Российский центр науки и культуры. Участок имеет площадь 3326 квадратных метров.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad