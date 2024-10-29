В Финляндии по иску «Нафтогаза» арестовали пять объектов недвижимости РФ

В Финляндии арестовали пять объектов недвижимости, которые, как утверждается, принадлежат России. Как пишет газета Helsingin Sanomat, мервы принимаются по иску украинской энергетической компании «Нафтогаз».

«Три из них расположены на Аландских островах», — говорится в публикации.

Кроме того, в списке — жилой дом в центре Хельсински и офисное здание в столичном районе Лауттасаари.