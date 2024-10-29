Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 07:40

Глава ДУМ Новосибирской области уехал на СВО, чтобы лично помогать бойцам-мусульманам

Духовный лидер мусульман Новосибирской области Рафаиль Сулейманов уехал на СВО

Рафаиль Сулейманов. Обложка © ДУМ РФ

Рафаиль Сулейманов. Обложка © ДУМ РФ

Рафаиль Сулейманов, руководитель Духовного управления мусульман Новосибирска и области, отправился на фронт. Об этом сообщил портал VN.ru.

Согласно информации издания, духовник планирует предоставить поддержку, укрепить веру и провести образовательные беседы с теми военными, кто в этом нуждается. В Новосибирском управлении мусульман отметили, что визит направлен не только на помощь бойцам в сложные времена, но и на напоминание о принципах ислама.

Пойманный на взятке экс-замгубернатора Белгородской области ушёл на СВО
Пойманный на взятке экс-замгубернатора Белгородской области ушёл на СВО

Ранее Life.ru рассказывал, что заместитель руководителя администрации Ухты Виталий Зарубин ушёл добровольцем на СВО. Вместе с ним на службу отправились 24 человека из 17-ти регионов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Чувашии и Башкортостана.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Религия
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar