Глава ДУМ Новосибирской области уехал на СВО, чтобы лично помогать бойцам-мусульманам

Согласно информации издания, духовник планирует предоставить поддержку, укрепить веру и провести образовательные беседы с теми военными, кто в этом нуждается. В Новосибирском управлении мусульман отметили, что визит направлен не только на помощь бойцам в сложные времена, но и на напоминание о принципах ислама.