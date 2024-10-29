Глава ДУМ Новосибирской области уехал на СВО, чтобы лично помогать бойцам-мусульманам
Духовный лидер мусульман Новосибирской области Рафаиль Сулейманов уехал на СВО
Рафаиль Сулейманов. Обложка © ДУМ РФ
Рафаиль Сулейманов, руководитель Духовного управления мусульман Новосибирска и области, отправился на фронт. Об этом сообщил портал VN.ru.
Согласно информации издания, духовник планирует предоставить поддержку, укрепить веру и провести образовательные беседы с теми военными, кто в этом нуждается. В Новосибирском управлении мусульман отметили, что визит направлен не только на помощь бойцам в сложные времена, но и на напоминание о принципах ислама.
Ранее Life.ru рассказывал, что заместитель руководителя администрации Ухты Виталий Зарубин ушёл добровольцем на СВО. Вместе с ним на службу отправились 24 человека из 17-ти регионов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Чувашии и Башкортостана.