Три студента, в том числе индиец, пострадали при пожаре в общежитии в Краснодаре

Три студента-медика пострадали при пожаре в общежитии универа в Краснодаре, среди них — учащийся по обмену из Индии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Место пожара в общежитии в Краснодаре. Коллаж © SHOT

По данным SHOT, сегодня около восьми утра в одной из комнат общаги Кубанского медуниверситета из-за короткого замыкания, предварительно, загорелся электрообогреватель. Когда сработала сигнализация, большинство студентов не стали эвакуироваться — думали, что это учения. Позже выяснилось — реальный пожар. С опозданием из здания эвакуировали более 250 человек.

Пожар в общежитии в Краснодаре. Коллаж © SHOT

Пострадали две девушки и парень из Индии. У них — отравление угарным газом. Одна студентка от госпитализации отказалась, остальные сейчас в больнице. Как нам рассказали жильцы общаги, у них не работало отопление, поэтому почти во всех комнатах были включены обогреватели.