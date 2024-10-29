Три студента, в том числе индиец, пострадали при пожаре в общежитии в Краснодаре
Три студента-медика пострадали при пожаре в общежитии универа в Краснодаре, среди них — учащийся по обмену из Индии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Место пожара в общежитии в Краснодаре. Коллаж © SHOT
По данным SHOT, сегодня около восьми утра в одной из комнат общаги Кубанского медуниверситета из-за короткого замыкания, предварительно, загорелся электрообогреватель. Когда сработала сигнализация, большинство студентов не стали эвакуироваться — думали, что это учения. Позже выяснилось — реальный пожар. С опозданием из здания эвакуировали более 250 человек.
Пожар в общежитии в Краснодаре. Коллаж © SHOT
Пострадали две девушки и парень из Индии. У них — отравление угарным газом. Одна студентка от госпитализации отказалась, остальные сейчас в больнице. Как нам рассказали жильцы общаги, у них не работало отопление, поэтому почти во всех комнатах были включены обогреватели.
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