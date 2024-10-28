Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 01:18

Пожар в двухэтажном частном доме в Саратове унёс жизни трёх человек

МЧС на пожаре в Саратове. Обложка © Telegram / МЧС Саратовской области

МЧС на пожаре в Саратове. Обложка © Telegram / МЧС Саратовской области

В Саратове пожарные МЧС России успешно ликвидировали возгорание в двухэтажном частном доме на 4-м Подлесном проезде. Площадь, охваченная огнём, составила 120 квадратных метров. Об этом сообщило областное управление МЧС в телеграм-канале.

МЧС на пожаре в Саратове. Видео © Telegram / МЧС Саратовской области

До прибытия пожарных четыре человека смогли самостоятельно покинуть здание. Одну женщину госпитализировали. В процессе тушения пожара были обнаружены тела трёх погибших. Теперь дознавателям МЧС предстоит выяснить обстоятельства и причину возникновения пожара.

Два кассира и автомеханик едва спаслись из пожара в столичном автосервисе
Два кассира и автомеханик едва спаслись из пожара в столичном автосервисе

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы. Возгорание локализовали на 350 квадратных метрах. Позднее его потушили. Пострадавших нет.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar