Пожар в двухэтажном частном доме в Саратове унёс жизни трёх человек
МЧС на пожаре в Саратове. Обложка © Telegram / МЧС Саратовской области
В Саратове пожарные МЧС России успешно ликвидировали возгорание в двухэтажном частном доме на 4-м Подлесном проезде. Площадь, охваченная огнём, составила 120 квадратных метров. Об этом сообщило областное управление МЧС в телеграм-канале.
МЧС на пожаре в Саратове. Видео © Telegram / МЧС Саратовской области
До прибытия пожарных четыре человека смогли самостоятельно покинуть здание. Одну женщину госпитализировали. В процессе тушения пожара были обнаружены тела трёх погибших. Теперь дознавателям МЧС предстоит выяснить обстоятельства и причину возникновения пожара.
Ранее Life.ru рассказывал о пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы. Возгорание локализовали на 350 квадратных метрах. Позднее его потушили. Пострадавших нет.