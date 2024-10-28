Пожар в двухэтажном частном доме в Саратове унёс жизни трёх человек

В Саратове пожарные МЧС России успешно ликвидировали возгорание в двухэтажном частном доме на 4-м Подлесном проезде. Площадь, охваченная огнём, составила 120 квадратных метров. Об этом сообщило областное управление МЧС в телеграм-канале.