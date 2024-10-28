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27 октября, 23:01

Пожар в жилой многоэтажке в Москве локализовали на 350 квадратах

Работа МЧС на пожаре в Москве. Обложка © Telegram / МЧС России

Работа МЧС на пожаре в Москве. Обложка © Telegram / МЧС России

Пожар, охвативший 350 квадратных метров в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, был успешно локализован. Об этом в телеграм-канале сообщило МЧС России.

Работа МЧС на пожаре в Москве. Видео © Telegram / МЧС России

Обломки одного из десяти БПЛА под Воронежем вызвали пожар на промпредприятии
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Ранее Life.ru писал о пожаре в московском автосервисе. Огонь удалось локализовать на площади в 20 квадратных метров. В результате ЧП три человека получили ожоги.

Артём Гапоненко
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