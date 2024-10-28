Пожар в жилой многоэтажке в Москве локализовали на 350 квадратах
Работа МЧС на пожаре в Москве. Обложка © Telegram / МЧС России
Пожар, охвативший 350 квадратных метров в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, был успешно локализован. Об этом в телеграм-канале сообщило МЧС России.
Работа МЧС на пожаре в Москве. Видео © Telegram / МЧС России
Ранее Life.ru писал о пожаре в московском автосервисе. Огонь удалось локализовать на площади в 20 квадратных метров. В результате ЧП три человека получили ожоги.