Набирающие популярность бестабачные стики могут быть смертельно опасны, предупредил врач

В России активно набирают популярность бестабачные стики с чаем для систем нагревания. Фактически люди вместо табака курят чай. Однако даже в этом случае процесс не становится безопасным, как может показаться на первый взгляд. С какими проблемами может столкнуться курильщик, объяснил психиатр-нарколог, врач высшей категории Алексей Казанцев.