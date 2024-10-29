Набирающие популярность бестабачные стики могут быть смертельно опасны, предупредил врач
Нарколог Казанцев предупредил об опасности бестабачных стиков с чаем
В России активно набирают популярность бестабачные стики с чаем для систем нагревания. Фактически люди вместо табака курят чай. Однако даже в этом случае процесс не становится безопасным, как может показаться на первый взгляд. С какими проблемами может столкнуться курильщик, объяснил психиатр-нарколог, врач высшей категории Алексей Казанцев.
В беседе с РИА «ФедералПресс» он подчеркнул, что бестабачные стики всё равно содержат вредные добавки, будь то смолы или ароматизаторы. Поэтому регулярное курение чревато развитием опасных состояний — аллергии, бронхоспазма и смертельно опасного отёка Квинке.
«Назвать безопасным курение чая я не могу. Любые вдыхания паров при нагревании, кроме тех, которые назначил врач, они все вредны для здоровья», — заявил эксперт.
Ранее врач предупредил, что вейпы повреждают ДНК и убивают клетки организма. По словам эксперта, у курильщиков может развиться «попкорновая» болезнь.