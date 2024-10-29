Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 08:20

Набирающие популярность бестабачные стики могут быть смертельно опасны, предупредил врач

Нарколог Казанцев предупредил об опасности бестабачных стиков с чаем

В России активно набирают популярность бестабачные стики с чаем для систем нагревания. Фактически люди вместо табака курят чай. Однако даже в этом случае процесс не становится безопасным, как может показаться на первый взгляд. С какими проблемами может столкнуться курильщик, объяснил психиатр-нарколог, врач высшей категории Алексей Казанцев.

В беседе с РИА «ФедералПресс» он подчеркнул, что бестабачные стики всё равно содержат вредные добавки, будь то смолы или ароматизаторы. Поэтому регулярное курение чревато развитием опасных состояний — аллергии, бронхоспазма и смертельно опасного отёка Квинке.

«Назвать безопасным курение чая я не могу. Любые вдыхания паров при нагревании, кроме тех, которые назначил врач, они все вредны для здоровья», — заявил эксперт.
Врач раскрыла неочевидный вред от вейпов
Врач раскрыла неочевидный вред от вейпов

Ранее врач предупредил, что вейпы повреждают ДНК и убивают клетки организма. По словам эксперта, у курильщиков может развиться «попкорновая» болезнь.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar