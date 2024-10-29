Ким Чен Ына начали сопровождать автомобили с «глушилками», заявили в Южной Корее

Охрана лидера КНДР Ким Чен Ына была усилена на фоне роста его публичной активности, пишет агентство Рёнхап со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS).

По данным Службы, с начала 2024 года Ким провёл 110 публичных выступлений, что на 60% больше, чем годом ранее. Среди мер безопасности, принятых в Пхеньяне, — использование автомобилей с «глушилками» и внедрение оборудования для обнаружения беспилотников.