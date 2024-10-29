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29 октября, 07:54

Ким Чен Ына начали сопровождать автомобили с «глушилками», заявили в Южной Корее

Рёнхап: Разведка Южной Кореи заявила об усилении охраны Ким Чен Ына

Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Охрана лидера КНДР Ким Чен Ына была усилена на фоне роста его публичной активности, пишет агентство Рёнхап со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS).

По данным Службы, с начала 2024 года Ким провёл 110 публичных выступлений, что на 60% больше, чем годом ранее. Среди мер безопасности, принятых в Пхеньяне, — использование автомобилей с «глушилками» и внедрение оборудования для обнаружения беспилотников.

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Ранее глава МИД КНДР Цой Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом. Поездка состоится в рамках стратегического диалога, договорённость об активизации которого была достигнута лидерами РФ и КНДР в ходе июньского саммита 2024 года.

Матвей Константинов
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