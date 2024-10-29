Сатанистский шабаш в клубе по случаю Хэллоуина привлёк калужский СК
СК проверит ночной клуб в Козельске после вечеринки в честь Хэллоуина
Фрагмет деятельности клуба в Козельске. Обложка © Telegram / Калужский Следком
В Козельске Калужской области организовали проверку клуба, где проводили вечеринки в честь предстоящего Хэллоуин с элементами культа смерти и религиозного сатанизма. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, тусовка в честь Хэллоуина прошла в одном из клубов Козельска в субботу, 26 октября. Представители объединения «Русская община в Калуге» осудили проведение подобного мероприятия и пожаловались об этом в соцсетях.
«По предварительным данным, на территории Козельска действует клуб, который устраивает псевдорелигиозные мероприятия развлекательного характера. При этом используются христианские предметы и символы, демонстрируется культ смерти и религиозный сатанизм», — указано в сообщении.
Жители Козельска выразили обеспокоенность тем, что подростков привлекают к подобным вечеринкам. По словам граждан, это наносит ущерб воспитанию детей согласно традиционным российским нравственно-духовным ценностям. Кроме того, подобные псевдорелигиозные мероприятия плохо сказываются на их психике.
А ранее Life.ru писал, что ночная тусовка в клубе закончилась убийством 34-летнего мужчины в Тверской области. По данным СК, сперва на него напали два человека, которые бросили его лежать на земле. После этого мужчину добили другие люди.