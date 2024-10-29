Сатанистский шабаш в клубе по случаю Хэллоуина привлёк калужский СК

В Козельске Калужской области организовали проверку клуба, где проводили вечеринки в честь предстоящего Хэллоуин с элементами культа смерти и религиозного сатанизма. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, тусовка в честь Хэллоуина прошла в одном из клубов Козельска в субботу, 26 октября. Представители объединения «Русская община в Калуге» осудили проведение подобного мероприятия и пожаловались об этом в соцсетях.

«По предварительным данным, на территории Козельска действует клуб, который устраивает псевдорелигиозные мероприятия развлекательного характера. При этом используются христианские предметы и символы, демонстрируется культ смерти и религиозный сатанизм», — указано в сообщении.

Жители Козельска выразили обеспокоенность тем, что подростков привлекают к подобным вечеринкам. По словам граждан, это наносит ущерб воспитанию детей согласно традиционным российским нравственно-духовным ценностям. Кроме того, подобные псевдорелигиозные мероприятия плохо сказываются на их психике.