В одной из библиотек Нью-Йорка нашли ранее неизвестный вальс Шопена

Ранее неизвестный вальс композитора Фридерика Шопена обнаружили в научной библиотеке и музее Моргана в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как отметил сотрудник библиотеки Роберт Макклеллан в беседе с изданием, вальс был передан в библиотеку в 2019 частным лицом, который написал завещание на имя учреждения. Однако из-за пандемии рукопись не была внесена в каталог. Согласно информации издания, этот вальс композитора датируется периодом между 1830 и 1835 годами, когда Шопену было около 20 лет.

«Хотя считается, что произведение завершено, оно короче других вальсов Шопена — всего 48 тактов с повторением, или около 80 секунд. Произведение в тональности ля минор имеет необычные динамические отметки, включая три форте, обозначающее максимальную громкость, около начала», — говорится в публикации.

Согласно информации журналистов, сотрудники библиотеки исследовали произведение с помощью инфракрасного излучения. Они рассказали, что текст написан на машинной бумаге галловыми чернилами, которыми активно пользовались в 19 веке. Также выяснилось, что стиль вальса соответствует творчеству Шопена начала 1830-х годов, а почерк автора совпадает с другими работами Шопена.