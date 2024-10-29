Бастрыкин поручил проверить угрозы в адрес семьи композитора Ильи Резника

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание провести проверку по поводу угроз, поступивших в адрес семьи народного артиста России Ильи Резника. В сообщении на Telegram-канале СК России говорится, что внук Резника стал жертвой оскорблений на национальной почве со стороны группы студентов в учебном заведении.

Отец юноши добавил, что после того как его сын ответил обидчикам, их семье начали поступать угрозы. Ведомство также уточнило, что Бастрыкин поручил руководителю столичного главка СК РФ Андрею Стрижову организовать проверку по данному инциденту и подготовить доклад.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — информирует пресс-служба ведомства.