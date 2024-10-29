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29 октября, 09:33

Без «рож» и «причиндалов»: В ГД назвали «Бабсовет» Виктории Макарской ругательным блогом

Зампред ГД Толмачёв призвал Макарскую следить за высказываниями на «Бабсовете»

Виктория Макарская. Обложка © Telegram / Виктория Макарская. Бабсовет

Виктория Макарская. Обложка © Telegram / Виктория Макарская. Бабсовет

Каждый блогер в интернете должен понимать цену своих слов и полностью отвечать за них. Особенно это правило касается тех, кто пытается учить других жизни и говорит про мораль, этику и веру. Так отреагировал на «Бабсовет» Виктории Макарской заместитель Председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв в разговоре с LIfe.ru. По его словам, реакция общества на «люмпенизацию» риторики оправданна.

Виктория Макарская пытается подчеркнуть свою приверженность идеалам православной веры и культуры, но при этом смешивает Евангелие со словами, которые произносить на публике не принято — проще говоря, с ругательствами. Почему нельзя говорить, например, о супружеской верности, не прибегая к терминам, которым место в подворотне: «рожи», «причиндалы»?

Александр Толмачёв

Заместитель Председателя Комитета Госдумы по молодежной политике

Виктория Макарская пытается подчеркнуть свою приверженность идеалам православной веры и культуры, но при этом смешивает Евангелие со словами, которые произносить на публике не принято — проще говоря, с ругательствами. Почему нельзя говорить, например, о супружеской верности, не прибегая к терминам, которым место в подворотне: «рожи», «причиндалы»?
Виктория Макарская пытается подчеркнуть свою приверженность идеалам православной веры и культуры, но при этом смешивает Евангелие со словами, которые произносить на публике не принято — проще говоря, с ругательствами. Почему нельзя говорить, например, о супружеской верности, не прибегая к терминам, которым место в подворотне: «рожи», «причиндалы»?

Зампред порекомендовал Виктории следить за содержанием своего блога и избирательнее подходить к рекламе: недавно, по словам депутата, она рекомендовала девелопера, от которого пострадали сотни дольщиков. Он уверен, что христианские медийные персоны должны тщательнее следить за собственным образом.

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Недавно призвали запретить проект «Бабсовет», созданный Викторией Макарской. По мнению главы общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, девушка часто поднимает в эфирах темы, которые идут вразрез традиционным ценностям.

Екатерина Хмелева
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