Без «рож» и «причиндалов»: В ГД назвали «Бабсовет» Виктории Макарской ругательным блогом
Зампред ГД Толмачёв призвал Макарскую следить за высказываниями на «Бабсовете»
Виктория Макарская. Обложка © Telegram / Виктория Макарская. Бабсовет
Каждый блогер в интернете должен понимать цену своих слов и полностью отвечать за них. Особенно это правило касается тех, кто пытается учить других жизни и говорит про мораль, этику и веру. Так отреагировал на «Бабсовет» Виктории Макарской заместитель Председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв в разговоре с LIfe.ru. По его словам, реакция общества на «люмпенизацию» риторики оправданна.
Виктория Макарская пытается подчеркнуть свою приверженность идеалам православной веры и культуры, но при этом смешивает Евангелие со словами, которые произносить на публике не принято — проще говоря, с ругательствами. Почему нельзя говорить, например, о супружеской верности, не прибегая к терминам, которым место в подворотне: «рожи», «причиндалы»?
Зампред порекомендовал Виктории следить за содержанием своего блога и избирательнее подходить к рекламе: недавно, по словам депутата, она рекомендовала девелопера, от которого пострадали сотни дольщиков. Он уверен, что христианские медийные персоны должны тщательнее следить за собственным образом.
Недавно призвали запретить проект «Бабсовет», созданный Викторией Макарской. По мнению главы общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, девушка часто поднимает в эфирах темы, которые идут вразрез традиционным ценностям.