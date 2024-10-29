Без «рож» и «причиндалов»: В ГД назвали «Бабсовет» Виктории Макарской ругательным блогом

Каждый блогер в интернете должен понимать цену своих слов и полностью отвечать за них. Особенно это правило касается тех, кто пытается учить других жизни и говорит про мораль, этику и веру. Так отреагировал на «Бабсовет» Виктории Макарской заместитель Председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв в разговоре с LIfe.ru. По его словам, реакция общества на «люмпенизацию» риторики оправданна.