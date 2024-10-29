Армия России поразила центр управления беспилотниками Генштаба ВСУ
Минобороны: ВС России поразили центр управления беспилотниками Генштаба ВСУ
Российская Армия нанесла поражение центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах», — указано в сообщении.
В Минобороны уточнили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, ударными БПЛА и артиллерией.
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и места хранения дронов ВСУ. Также был нанесён удар по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.
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