Армия России поразила центр управления беспилотниками Генштаба ВСУ

Российская Армия нанесла поражение центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах», — указано в сообщении.

В Минобороны уточнили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, ударными БПЛА и артиллерией.