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29 октября, 09:14

Армия России поразила центр управления беспилотниками Генштаба ВСУ

Минобороны: ВС России поразили центр управления беспилотниками Генштаба ВСУ

Российская Армия нанесла поражение центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах», — указано в сообщении.

В Минобороны уточнили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, ударными БПЛА и артиллерией.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и места хранения дронов ВСУ. Также был нанесён удар по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Никита Никонов
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