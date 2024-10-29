В зону спецоперации поставили первых 50 роботов «Курьер»

Первые 50 наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер» доставили в зону СВО. Об этом сообщили в Народном фронте.

«Робототехнический комплекс может вывозить раненых с поля боя, а также вести бой, раскладывать мины, стрелять из нескольких типов оружия», — сказал разработчик НРТК «Курьер» Михаил в беседе с ТАСС.

Эти устройства зарекомендовали себя как надёжные помощники в условиях боевых действий. В ближайшие дни планируется передача ещё 20 таких комплексов, что значительно усилит возможности наших бойцов на фронте и повысит эффективность выполнения задач.