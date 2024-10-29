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29 октября, 09:54

В зону спецоперации поставили первых 50 роботов «Курьер»

Первые 50 наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер» доставили в зону СВО. Об этом сообщили в Народном фронте.

«Робототехнический комплекс может вывозить раненых с поля боя, а также вести бой, раскладывать мины, стрелять из нескольких типов оружия», — сказал разработчик НРТК «Курьер» Михаил в беседе с ТАСС.

Эти устройства зарекомендовали себя как надёжные помощники в условиях боевых действий. В ближайшие дни планируется передача ещё 20 таких комплексов, что значительно усилит возможности наших бойцов на фронте и повысит эффективность выполнения задач.

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Ранее Life.ru рассказывал, что компания «Высокоточные комплексы» выполнила поставку боевых машин БТР-МДМ «Ракушка-М» в рамках государственного оборонного заказа на текущий год. По информации Ростеха, техника успешно прошла все испытания. Сообщается, что она способна перевозить до 13 бойцов, а также боеприпасы, запчасти и топливо в любых условиях боевых действий и при различных климатических обстоятельствах.

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Telegraam / Минобороны России

Александра Мышляева
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