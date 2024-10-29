Песков заявил о готовности Кремля защищать имущество в Финляндии
Песков: РФ будет через суд оспаривать арест недвижимости в Финляндии
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Российские власти будут оспаривать через суд конфискацию имущества в Финляндии по иску Украины. С таким заявлением выступил перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке. Естественно, Российская Федерация будет защищать свои интересы, имущественные интересы. Поэтому мы задействуем все правовые механизмы», — отметил представитель Кремля.
Недавно в Финляндии взяли под арест пять объектов недвижимости, которые, как утверждается, принадлежат России. Сообщают, что ограничительные меры принимаются по иску украинской энергетической компании «Нафтогаз».