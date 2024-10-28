«Мы чертовски глупы»: Финский профессор оторопел, задумавшись о войне между Россией и НАТО
Профессор Малинен: Финляндия будет уничтожена ракетами в случае войны НАТО и РФ
Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что в случае войны между Россией и НАТО, Финляндия будет уничтожена ядерными ракетами. Он указал, что членство страны в Североатлантическом альянсе создаёт угрозу.
«Суть в том, что если начнется война между НАТО и Россией, то Финляндия будет уничтожена ракетами, возможно, ядерными. До НАТО такой угрозы не существовало. Мы чертовски глупы», — написал политик на своей странице в соцсети Х.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб обвинил Россию в возможном вступлении Украины в НАТО. А глава МИД Финляндии призвала увеличить поставки оружия Киеву. Она уверена, что без помощи стран НАТО Украине грозит падение. Напомним, Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. Североевропейская страна стала 31-м членом альянса.
Shutterstock / FOTODOM / Afif Ahsan