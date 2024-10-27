Президент Финляндии назвал Россию виновной в возможном вступлении Украины в НАТО

НАТО и ЕС должны принять Украину. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, в таком решении Запада будет виновата Россия.

«Рано или поздно, безусловно. И НАТО, и ЕС. Я не могу назвать точную дату, но послание Кремлю однозначно: вы позаботились о том, чтобы это произошло», — заявил Стубб в беседе с журналом Spiegel.