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27 октября, 18:00

Президент Финляндии назвал Россию виновной в возможном вступлении Украины в НАТО

Стубб: НАТО и ЕС рано или поздно должны принять Украину

НАТО и ЕС должны принять Украину. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, в таком решении Запада будет виновата Россия.

«Рано или поздно, безусловно. И НАТО, и ЕС. Я не могу назвать точную дату, но послание Кремлю однозначно: вы позаботились о том, чтобы это произошло», — заявил Стубб в беседе с журналом Spiegel.

США, Германия и ещё пять стран не хотят видеть Украину в НАТО, пишут СМИ
США, Германия и ещё пять стран не хотят видеть Украину в НАТО, пишут СМИ

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц не раз высказывался о невозможности вступления Украины в НАТО в условиях продолжающегося конфликта. Вопрос об интеграции страны в альянс остаётся в подвешенном состоянии, и акцент сейчас делается на предоставлении гарантий безопасности Киеву. Канцлер также подчёркивал, что вмешательство НАТО в конфликт приведёт к ещё большей катастрофе.

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ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Александра Мышляева
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