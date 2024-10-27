Президент Финляндии назвал Россию виновной в возможном вступлении Украины в НАТО
Стубб: НАТО и ЕС рано или поздно должны принять Украину
НАТО и ЕС должны принять Украину. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, в таком решении Запада будет виновата Россия.
«Рано или поздно, безусловно. И НАТО, и ЕС. Я не могу назвать точную дату, но послание Кремлю однозначно: вы позаботились о том, чтобы это произошло», — заявил Стубб в беседе с журналом Spiegel.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц не раз высказывался о невозможности вступления Украины в НАТО в условиях продолжающегося конфликта. Вопрос об интеграции страны в альянс остаётся в подвешенном состоянии, и акцент сейчас делается на предоставлении гарантий безопасности Киеву. Канцлер также подчёркивал, что вмешательство НАТО в конфликт приведёт к ещё большей катастрофе.
ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS