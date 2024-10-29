«Холоднее, чем в Гренландии»: Петербуржцев предупредили о критических погодных аномалиях

В Санкт-Петербурге из-за глобального потепления может стать холоднее, чем сейчас в Гренландии. Такое заявление сделал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.

Учёный пояснил, что южная оконечность Гренландии находится примерно на той же самой широте, что и Северная столица РФ. При этом в Петербурге выращивают овощи и фрукты, а летом загорают, и там «в принципе можно жить». По словам климатолога, на острове в это же время наблюдаются ледяные торосы — это нагромождения льда высотой в несколько десятков метров. Кроме того, в Гренландии есть белые медведи, айсберги, тюлени и моржи.

Карнаухов объяснил это тем, что воды Гольфстрима, которые сейчас уже называются северо-атлантическим течением, обогревают в большей степени Европу и европейскую часть РФ, а не Гренландию. Эксперт предупредил, что последствия Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС) могут быть намного серьёзнее, чем говорят учёные. По словам специалиста, результаты бурения льда на острове показали, что в прошлом, когда нарушалась картина течений, в самой Гренландии становилось холоднее на десять градусов.

«И если АМОЦ отключится, то в Санкт-Петербурге станет так же холодно, как в Гренландии», — предупредил климатолог в беседе с «Лентой.ру».