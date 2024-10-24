Российский географ оценила прогноз учёных о климатической катастрофе в Европе

Надвигающаяся климатическая катастрофа из-за коллапса ключевых течений Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) грозит сильным похолоданием и экстремальными погодными условиями странам Северной Европы, заявили учёные. Географ, старший преподаватель кафедры географии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виктория Литвиненко в беседе с Life.ru оценила этот прогноз.

«Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) – это система течений Атлантического океана (включает Гольфстрим, Северо-Атлантическое и др.), возникающая в рамках функционирования природных тепловых машин. Шарообразная форма Земли обуславливает разное количество поступающей от Солнца энергии в экваториальных и полярных широтах, в результате естественным образом формируются «нагреватель» и «холодильник», на контрасте которых работают как атмосферные, так и океанские природные течения, обеспечивающие меридиональный перенос масс и тепла из низких широт в высокие», — пояснила географ.

Литвиненко добавила, что множеством учёных высказывают сомнения в безоговорочной антропогенной природе современного потепления. По их мнению, увеличение концентрации СО2 в атмосфере можно рассматривать как следствие потепления, а не его причину. Величины природных потоков углекислого газа многократно превышают выбросы в результате человеческой деятельности и требуют понимания естественной изменчивости природных процессов.

«Современных знаний об устройстве и механизмах воздействия внешних факторов на климатическую систему недостаточно для построения точных физико-математических моделей. Модели, упрощённые до одного антропогенного фактора, ошибочны, а выводы о скорой термической катастрофе человечества сильно преувеличены. То есть современные изменения климата – это очередная фаза его естественных колебаний, на которые накладывается парниковая составляющая», — уточнила эксперт.

Литвиненко добавила, что на современном этапе маловероятны катастрофические изменения в глобальной циркуляции, как водных масс Мирового океана, так и воздушных масс атмосферы, которые могут кардинально изменить жизнь жителей Европы.