Синопик Леус: Комета ATLAS разрушилась из-за сближения с Солнцем

Комета C/2024 S1 (ATLAS) не устояла перед сближением с Солнцем и была разрушена в понедельник, 28 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, это лишило землян возможности увидеть гостью невооружённым взглядом в небе.

«Однако этого не случилось — комета C/2024 S1 — ATLAS не пережила сближения с Солнцем и была, судя по поступающим видео, разрушена им вчера, 28 октября, около 10 утра по московскому времени, что лишило нас возможности наблюдать за ещё одним интересным астрономическим событием», — написал метеоролог в своём телеграм-канале.