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29 октября, 10:38

Синопик Леус: Комета ATLAS разрушилась из-за сближения с Солнцем

Комета C/2024 S1 (ATLAS) не устояла перед сближением с Солнцем и была разрушена в понедельник, 28 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, это лишило землян возможности увидеть гостью невооружённым взглядом в небе.

«Однако этого не случилось — комета C/2024 S1 — ATLAS не пережила сближения с Солнцем и была, судя по поступающим видео, разрушена им вчера, 28 октября, около 10 утра по московскому времени, что лишило нас возможности наблюдать за ещё одним интересным астрономическим событием», — написал метеоролог в своём телеграм-канале.

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Ранее Life.ru сообщал, что второе облако плазмы, которое было выброшено из-за вспышки на Солнце 26 октября, достигло Земли. Как отметили учёные, это космическое явление не вызвало магнитных бурь. Однако, по словам исследователей, о буре сообщат через какое-то время.

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Shutterstock / FOTODOM / buradaki

Александра Мышляева
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