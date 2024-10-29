40 заказов: Россиянка потратила 200 тысяч на Wildberries во время приступов лунатизма

В Ярославле девушка, которая страдает лунатизмом (сомнамбулизмом), в порыве ночного приступа купила товаров на Wildberries на 180 тысяч рублей. Сейчас россиянка пытается вернуть все импульсивные покупки и доказать своё расстройство, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Девушка из Ярославля рассказала, что купила много товаров на WB в порыве приступов лунатизма. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, покупательница является мастером по маникюру. Девушка объяснила, что такие импульсивные покупки с ней регулярно, однако столь огромную сумму она ещё не тратила. За полтора месяца россиянка сделала 40 заказов на WB на общую сумму 180 тысяч рублей.

Девушка из Ярославля пытается вернуть товары и деньги на WB. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Список покупок довольно внушительный: 100 ковров, 100 таблеток для посудомойки, подставки и другие предметы интерьера для дома. По словам покупательницы, столько вещей ей не нужно, поэтому она захотела вернуть всё назад. Пока сделать этого ей не удалось, так как возврат оказался платным. Девушка продолжает пытаться убедить WB и продавца, что импульсивные покупки она сделала в состоянии лунатизма.