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29 октября, 11:00

Игорь Николаев показал фото живущей в США старшей дочери в её день рождения

Народный артист России Игорь Николаев поздравил старшую дочь с днём рождения и опубликовал её фото. Проживающая в США Юлия родилась в первом браке музыканта с подругой детства Еленой Кудряшевой, с которой он прожил 13 лет, пока не встретил юную Наташу Порывай (Королёву).

«Юлечка! 46! Доченька, здоровья тебе и счастья!», — написал композитор в телеграм-канале под снимком наследницы.

Старшая дочь Игоря Николаева Юлия. Фото © Telegram / igor_nikolaev_music

Старшая дочь Игоря Николаева Юлия. Фото © Telegram / igor_nikolaev_music

Композитор был женат на однокласснице Елене Кудряшевой 13 лет. После развода женщина вместе с дочерью улетела в США. Юлия Николаева — врач, живёт в Майами (штат Флорида), окончила музыкальную школу по классу фортепиано, всемирную школу искусств Майами. Она, как и отец, пишет песни. Например, Юлия является автором таких композиций, как «Любовь без правил» для Наташи Королёвой, «Я люблю вас всех» для Дианы Гурцкой и «Крылья» для Кристины Орбакайте.

Напомним, сейчас Николаев женат на Юлии Проскуряковой. У них растёт общая дочь Вероника. Недавно девочке исполнилось девять лет её звёздный папа также опубликовал поздравительный пост в соцсетях.

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Обложка ©

Telegram / igor_nikolaev_music

Наталья Демьянова
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