ОДК презентовала макет первого российского серийного двигателя V поколения

В ходе Международного форума двигателестроения, проходившего 23-25 октября на ВДНХ, была представлена гордость Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в структуру «Ростеха», — макет первого российского двигателя V поколения ПД-14.

Как сообщает RuNews24.ru, также на форме была выставлена лопатка для вентилятора ПД-35 в полном размере. При её создании применялись полимерные композиционные материалы, благодаря которым удалось снизить весь вентилятора и повысить её устойчивость.

Новые технологии, в целом, открыли для отечественных производителей путь к деталям самой сложной формы. Не обошлось на выставке и без цифровых технологий, которые используются в России для автоматизации управления и программирования с учётом большого количества алгоритмов ИИ.

Главный конструктор ОДК-СТАР Сергей Остапенко, подводя итоги форму, отметил зрелость проекта Engee для решения текущих задач ОДК и крайне высокую динамику развития продукта. Он также обратил внимание на возможность в ближайшем будущем полностью заместить ряд зарубежных инженерных систем.