Бесстрашный козёл устроил переполох в аэропорту Нижнекамска и попал на видео

Пассажиры заметили животное в воздушной гавани 26 октября. По словам очевидцев, парнокопытное было домашним, так как на нём был ошейник. Козёл никого не боялся, не бодался и вёл себя спокойно. Оказалось, что он забрёл в аэропорт случайно. В настоящее время животное уже вернули хозяевам.