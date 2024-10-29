Бесстрашный козёл устроил переполох в аэропорту Нижнекамска и попал на видео
Домашний козёл пробрался в аэропорт Нижнекамска и попал на видео
Козёл в аэропорту Татарстана. Обложка © Telegram / ЧЕЛНИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | ВСЕ НОВОСТИ
Козёл проник в здание аэропорта Нижнекамска в Татарстане. Очевидцы успели заснять случившееся на видео, его опубликовало издание «Челнинские известия».
Козёл пробрался в здание аэропорта в Татарстане. Видео © Telegram / ЧЕЛНИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | ВСЕ НОВОСТИ
Пассажиры заметили животное в воздушной гавани 26 октября. По словам очевидцев, парнокопытное было домашним, так как на нём был ошейник. Козёл никого не боялся, не бодался и вёл себя спокойно. Оказалось, что он забрёл в аэропорт случайно. В настоящее время животное уже вернули хозяевам.
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