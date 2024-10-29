Гладков: Два жителя Новой Таволжанки стали жертвами суббоеприпасов ВСУ

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа два местных стали жертвами разрыва суббоеприпасов ВСУ. Об инциденте сообщает губернатор Белгородской области Владислав Гладков.

Чиновник рассказал, что первый пострадавший смог сам добраться до больницы, где у него обнаружили множественные ранения ног. Белгородцу оказали помощь и отпустили домой.

«Второй мужчина наступил на мину. Пострадавшего в тяжёлом состоянии попутным транспортом доставили в районную больницу. Для прохождения дальнейшего лечения пострадавший с открытой черепно-мозговой и минно-взрывной травмами, переломом костей черепа и осколочными ранениями ног бригадой скорой будет доставлен в областную клиническую больницу», — отметил Гладков.