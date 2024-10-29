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29 октября, 11:49

Голливудская улыбка: Россиянам предложили недорогой аналог виниров

Врач Дмитрова назвала реставрацию зубов композитным материалом аналогом виниров

Для формирования ровной и белой или, как говорят в народе, «голливудской улыбки» совершенно не обязательно тратить огромные деньги на виниры. Сегодня в России можно провести реставрацию зубов композитным материалом. Стоматолог-терапевт, главврач стоматологического отделения Алина Дмитрова рассказала, что из себя представляет эта процедура.

Словам доктора медицинских наук, реставрация проводится в несколько этапов. При первой встрече врач диагностирует проблему и направляет пациента на профессиональную гигиену полости рта. Далее следует процесс согласования.

«На втором приёме проводится «диагностическая», «примерочная» реставрация композитным материалом, для согласования с пациентом цвета и формы зубов. Выполняется фотопротокол для визуального сохранения результата до этапа восстановления», — отметила собеседница РИАМО.

Среди плюсов данного метода эксперт выделила минимальное вмешательство в структуру зуба, возможность подбора цвета и корректировка формы за одно посещение. К минусам можно отнести стираемость материала, зависимость стойкости цвета и блеска от качества композитного материала.

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Борис Эльфанд
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