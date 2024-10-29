Несправедливо: Юрист объясни, что не так с законопроектом об алиментах до 23 лет

Законопроект, предполагающий выплату алиментов студентам-очникам до 23 лет, необходимо доработать об этом заявил адвокат Владислав Будовниц. По его словам, документ в нынешнем виде содержит несправедливые положения.

«Ребёнок жил с мамой до 18 лет, потом мама ему сказала «До свидания, мои обязательства в отношении тебя закончились», и при этом мама ничего не должна, а папа вроде как [должен]», — привёл пример собеседник 360.ru.

Ситуация, при которой ребёнок после совершеннолетия может предъявить претензии по алиментам только одному родителю юрист назвал нарушением баланса интересов сторон. Эксперт также напомнил, что алименты для студентов-очников не будут назначаться автоматически, для этого необходимо обратиться с иском к маме или папе.