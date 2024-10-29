«Зажировка удалась»: Барнаульские манулы перед холодами превратились в меховые шарики

Манулы из Барнаульского зоопарка стали намного пушистее — так животные активно готовятся к зиме и наращивают мех с жирком. Забавное видео с одним из диких котиков опубликовала пресс-служба зоосада в телеграм-канале.

Один из манулов, обитающих в Барнаульском зоопарке. Видео © Telegram / Барнаульский Зоопарк

«Зажировка удалась, к зиме наши манулы готовы», — говорится в описании к ролику.

Пушистик стал похож на меховой шар, чтобы не замёрзнуть в непогоду, а холода в Алтайском крае уже на подходе. В ближайшие дни ожидают мокрый снег, ветер и гололёд.