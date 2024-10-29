Зря клянчил: Решение Байдена по ударам вглубь РФ ошарашило Зеленского
NYT: Зеленский был ошеломлён отказом Байдена разрешать удары вглубь РФ
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский был повергнут в шок отказом президента США Джо Байдена разрешить киевскому режиму бить по целям в России американскими ракетами. О реакции обнищалого гастролёра рассказывает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.
По данным агентства, во время встречи в Вашингтоне Байден отказал Зеленскому и тот был глубоко «ошеломлён». Лидер США впервые не стал идти на поводу прожорливой военной машины Киева, что и удивило главаря. NYT считает, что все усилия Зеленского в данном вопросе провалились. Также у Запада нет столько ракет, чтобы поразить все намеченные Киевом цели.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что запрет некоторых стран на использование украинскими вооружёнными силами европейского оружия для ударов вглубь России подрывает доверие Киева к западным партнёрам. Он подчеркнул, что Киев должен иметь полное право наносить удары любым оружием по российским регионам, чтобы «бить лучников, а не только стрелы».