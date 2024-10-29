Владимир Зеленский был повергнут в шок отказом президента США Джо Байдена разрешить киевскому режиму бить по целям в России американскими ракетами. О реакции обнищалого гастролёра рассказывает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

По данным агентства, во время встречи в Вашингтоне Байден отказал Зеленскому и тот был глубоко «ошеломлён». Лидер США впервые не стал идти на поводу прожорливой военной машины Киева, что и удивило главаря. NYT считает, что все усилия Зеленского в данном вопросе провалились. Также у Запада нет столько ракет, чтобы поразить все намеченные Киевом цели.