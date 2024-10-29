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29 октября, 13:49

Зря клянчил: Решение Байдена по ударам вглубь РФ ошарашило Зеленского

NYT: Зеленский был ошеломлён отказом Байдена разрешать удары вглубь РФ

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский был повергнут в шок отказом президента США Джо Байдена разрешить киевскому режиму бить по целям в России американскими ракетами. О реакции обнищалого гастролёра рассказывает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

По данным агентства, во время встречи в Вашингтоне Байден отказал Зеленскому и тот был глубоко «ошеломлён». Лидер США впервые не стал идти на поводу прожорливой военной машины Киева, что и удивило главаря. NYT считает, что все усилия Зеленского в данном вопросе провалились. Также у Запада нет столько ракет, чтобы поразить все намеченные Киевом цели.

Боррель призвал разрешить Украине бить западным оружием по аэропортам РФ
Боррель призвал разрешить Украине бить западным оружием по аэропортам РФ

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что запрет некоторых стран на использование украинскими вооружёнными силами европейского оружия для ударов вглубь России подрывает доверие Киева к западным партнёрам. Он подчеркнул, что Киев должен иметь полное право наносить удары любым оружием по российским регионам, чтобы «бить лучников, а не только стрелы».

Николай Рюмин
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