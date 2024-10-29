Гулькина засудила Суханкину за обвинения в избыточной любвеобильности

Экс-участница группы «Мираж» Наталья Гулькина выиграла суд против коллеги по коллективу Маргариты Суханкиной. Об этом сообщил портал «Страсти».

Гулькина подала иск о защите своей чести и достоинства ещё летом. Она требовала признать слова коллеги по цеху ложными, обязать её принести публичные извинения и выплатить моральную компенсацию. В итоге суд постановил, что Суханкина должна публично опровергнуть свои высказывания и выплатить 150 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред.