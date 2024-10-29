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29 октября, 14:52

Гулькина засудила Суханкину за обвинения в избыточной любвеобильности

Гулькина отсудила у Суханкиной 150 тысяч рублей за клевету в интервью

Экс-участница группы «Мираж» Наталья Гулькина выиграла суд против коллеги по коллективу Маргариты Суханкиной. Об этом сообщил портал «Страсти».

Гулькина подала иск о защите своей чести и достоинства ещё летом. Она требовала признать слова коллеги по цеху ложными, обязать её принести публичные извинения и выплатить моральную компенсацию. В итоге суд постановил, что Суханкина должна публично опровергнуть свои высказывания и выплатить 150 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред.

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Напомним, поводом для иска стало интервью Алёне Жигаловой для её шоу «Алёна, блин!» — а точнее, неприятные высказывания Суханкиной в адрес Гулькиной. В списке высказываний, которые приводятся в исковом документе, есть несколько колких фраз, в том числе следующая цитата: «Есть такие женщины, которые слабы на передок». Изначально сумма заявленного иска составляла 5 920 080 рублей.

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ТАСС / Елизавета Клементьева

Александра Мышляева
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