Гулькина засудила Суханкину за обвинения в избыточной любвеобильности
Гулькина отсудила у Суханкиной 150 тысяч рублей за клевету в интервью
Экс-участница группы «Мираж» Наталья Гулькина выиграла суд против коллеги по коллективу Маргариты Суханкиной. Об этом сообщил портал «Страсти».
Гулькина подала иск о защите своей чести и достоинства ещё летом. Она требовала признать слова коллеги по цеху ложными, обязать её принести публичные извинения и выплатить моральную компенсацию. В итоге суд постановил, что Суханкина должна публично опровергнуть свои высказывания и выплатить 150 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред.
Напомним, поводом для иска стало интервью Алёне Жигаловой для её шоу «Алёна, блин!» — а точнее, неприятные высказывания Суханкиной в адрес Гулькиной. В списке высказываний, которые приводятся в исковом документе, есть несколько колких фраз, в том числе следующая цитата: «Есть такие женщины, которые слабы на передок». Изначально сумма заявленного иска составляла 5 920 080 рублей.
ТАСС / Елизавета Клементьева