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Регион
29 октября, 14:19

Путин подписал закон о выходе РФ из Международного совета по исследованию моря

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES). Этот документ был размещён на официальном портале правовой информации.

«Денонсировать Конвенцию о Международном Совете по исследованию моря, подписанную в городе Копенгагене 12 сентября 1964 года», — говорится в тексте документа.

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Напомним, что в августе правительство России представило в Государственную думу проект о денонсации конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES). Этот документ был подписан в 1964 году. В пояснительной записке инициаторы законопроекта указали, что 30 марта 2022 года совет приостановил участие России в деятельности организации, несмотря на положения документа.

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Life.ru

Александра Мышляева
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