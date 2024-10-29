Путин подписал закон о выходе РФ из Международного совета по исследованию моря

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES). Этот документ был размещён на официальном портале правовой информации.

Напомним, что в августе правительство России представило в Государственную думу проект о денонсации конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES). Этот документ был подписан в 1964 году. В пояснительной записке инициаторы законопроекта указали, что 30 марта 2022 года совет приостановил участие России в деятельности организации, несмотря на положения документа.