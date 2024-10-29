Пропавший тревел-блогер Вася Щупальце мог уехать в горы Индии

Пропавший тревел-блогер Вася Щупальце может находиться в горах в Индии. Перед исчезновением он предупреждал друзей, что будет без связи примерно до 3 ноября. История с похищением талибами может оказаться фейком, так как никакого подтверждения до сих пор нет. Об этом пишет SHOT.

Сегодня в соцсетях пишут, что ни одна из группировок, действующих в Северном Визаристане, не взяла на себя ответственность в похищении и не потребовала выкуп. Также обсуждается, что фото, где Щупальце якобы сидит с талибами, закрытыми сердечками — старое и было сделано просто во время путешествий блогера на велике.

Тревел-блогер не выходил на связь с прошлого четверга. Но сейчас, по словам знакомых, по плану, Вася должен быть не в Пакистане, а в Индии. Щупальце часто путешествовал по довольно опасным местам. Контент он заливал в соцсети, но подписчиков было немного.

Напомним, об исчезновении Васи Щупальце (Игоря Бабко) стало известно 28 октября. Утверждалось, что его похитил Талибан*. Блогер снимал видео в районе Дера-Исмаил-хан, а потом связь с ним оборвалась.